شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : السعودية تتعرض لهجوم عسكري ايراني مباغت وقناة العرب تقطع جميع برامجها وتنقل تطورات الاحداث ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبر عاجل اوردته قناة العربية اوضحت فيه ان قوات التحالف اسقطت قبل قليل طائرة حوثية مسيرة واعلن التحالف العربي قبل قليل عن اسقاط طائرة مسيرة في الاجواء اليمنية اطلقها الحوثيين من صنعاء باتجاة السعودية. استمرار الحوثيين في اطلاق الطائرات المسيرة يكشف زيفهم في الغربة بوقف الحرب وبدء محادثات مع الجانب السعودي حسبما اعلنت الولايات المتحدة الامريكية

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