شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق تسعيرة موحدة لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة .. ( السعر الجديد ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت السعودية أمس الثلاثاء قراراً يقضي بإلغاء رسوم تكرار العمرة، الذي كان مطبقاً السنوات الماضية، وحددت رسوماً رمزية في طلبات تأشيرة العمرة الجديدة. وقال الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة، إن قرار إلغاء رسوم تأشيرة تكرار العمرة، بدأ تطبيقه فور صدور المرسوم الملكي على تأشيرات العمرة وإصدارها إلكترونيّاً بالتنسيق والتكامل مع وزارة الخارجية. وأوضح مشاط أن الرسوم المحددة ضمن القرار الجديد لتأشيرة العمرة تقدر بنحو 300 ريال (75 دولاراً)، مشدداً على أن بلاده اتخذت هذه الخطوات لتسهيل أداء مناسك العمرة لكافة المسلمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن من أهم عناصر اتخاذ القرار، أن قيمة رسوم التكرار كانت تصل إلى ألفي ريال (530 دولاراً)، موضحاً أنه لا توجد حالياً ضوابط على القادمين من كل دولة، كما هو معمول به في الحج من تحديد الأعداد والنسب لكل دولة. ولفت نائب وزير الحج والعمرة، إلى أن عملية تقديم طلب تأشيرة القدوم لأداء العمرة متاح لعموم المسلمين وبشكل مباشر، من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الحج الذي اعتمدتها، وهذا يجعل الباب مفتوحاً لكافة الدول الإسلامية لعدم وجود نسبة محددة «الكوتا» ويسهم في زيادة عدد المعتمرين المرحب بهم في السعودية مهما كانت أعدادهم. وتابع مشاط، أن قرار إلغاء رسوم تأشيرة تكرار العمرة، يؤكد حرص السعودية على تذليل كافة الصعوبات وتسخير كل الإمكانات من أجل راحة المعتمرين. ومن المرجح أن يضاعف قرار إلغاء رسوم تأشيرة تكرار العمرة، أعداد المعتمرين هذا العام، خاصة أن القرار بدأ تفعيله على الفور، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد نحو 6.9 مليون معتمر من مختلف دول العالم.

