شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يصلون الى قلب مدينة مأرب ويقتلون قاتل شقيق السيد عبد الملك الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية في حكومة المليشيات، اليوم الأربعاء، القضاء على منفذ عملية اغتيال ابراهيم الحوثي شقيق زعيم مليشيا الانقلاب.

وأوضحت في بيان بثته قناة المسيرة أن الأجهزة الأمنية التابعة لها نفذت عملية استخبارية أمس في مدينة مارب تمكنت خلالها من القضاء على شخص يدعى “محمد علي قايد ضاوي"

وأوضحت أن ضاوي هو المنفذ الرئيسي لاغتيال إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد العياني في صنعاء قبل أسابيع.