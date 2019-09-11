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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اليمن تفاجئ السعودية وتوقعها في هذا الفخ "تفاصيل+ صورة"

استطاع المنتخب اليمني الاول لكرة القدم احراج نظيره السعودي حين تعادل معه ايجابيا امس الثلاثاء في البحرين ، في التصفيات الاسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس اسيا وكأس العالم المقبلتين.

ووقع المنتخب السعودي الذي دخل المبارة بكامل نجومه، وقع في فخ التعادل ، فيما قدم نجوم المنتخب اليمني اداءا رائعا وكانوا اقرب للفوز.

وتقدم المنتخب اليمني مبكرا في الدقيقة التاسعة من الشوط الاول بمقصية رائعة للاعب محسن قراوي سكنت الشباك السعودية ، ليعادل المنتخب السعودي بعد ذلك ،قبل ان يضع عمر الداحي اليمن في المقدمة من جديد حين احرز الهدف الثاني في الدقيقة 37 ، لينتهي الشوط الاول بتقدم الاحمر اليمني 2-1.

ومع انطلاق الشوط الثاني ضغط المنتخب السعودي وتمكن من احراز هدف التعادل في الدقيقة 48 واستمر اللعب سجالا بين المنتخبين حتى نهاية المباراة.

وبهذا النتيجة حصد المنتخب اليمني ثاني نقطة في التصفيات بعد تعادله بالنتيجة ذاته امام سنغافورة 2-2 في اول جولة.

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اما المنتخب السعودي المرشح بقوة فخسر نقطتين مهمتين في اول مبارايته في التصفيات وخرج بنقطة امام اليمن.

وتضم المجموعة الى جانب اليمن والسعودية سنغافورة وفلسطين واوزباكستان.

بهذا التعادل يكون منتخبنا قد تجنب الخسارة في اول جولتين للتصفيات، وحصد نقطتين بعد تعادله في الجولة الاولى امام مضيفه السنغافوري بنفس النتيجة , ليحتل المركز الثالث في المجموعة.

وكان المنتخب السنغافوري فاز في وقت سابق امس على ضيفه الفلسطيني بهدفين لهدف في نفس الجولة رافعا رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين في الصدارة فيما توقف رصيد فلسطين عند ثلاث نقاط من الفوز بالجولة الاولى على أوزبكستان الذي لم يلعب في الجولة الثانية ، ويأتي المنتخب السعودي رابعا للترتيب لنقطة واحدة وأوزبكستان خامسا بدون نقاط.