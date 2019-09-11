شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حقيقية الصورة المفجعة التي تداولها ناشطون انها لشاب جنوبي يتم قتله في صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يوم امس الثلاثاء، فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يتعرض للضرب في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وقال الناشطون أن المعتدى عليه مواطن جنوبي من محافظة أبين ذهب للعلاج مع وزوجته لأحد مستشفيات بصنعاء حيث تم الاعتداء عليه حتى الموت طعناً بالجنبية أمام زوجته وهو ما اتضح انه كاذب .

والحقيقة هي الفيديو يعود لمواطن من صنعاء يدعى عبد الرحمن مجلي تم الاعتداء عليه يوم أمس في مقر عمله بمركز عنايتي الطبي في حي السنينة بالعاصمة صنعاء بحسب ما جاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.