شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: السعودية تصحو على خبرا مروع ومفاجأة صادمة .. شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام ..«فيديو وصور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف حساب معتقلي الرأي في تغريدة على تويتر عن اعتقال الشيخ عمر المقبل، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة القصيم، على خلفية مقطع له انتشر قبل أيام، يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه.



وكان المقبل انتقد هيئة الترفيه ونشاطاتها، حيث قال في خطبة قبل بضعة أيام، إن تلك النشاطات تسلخ المجتمع عن هويته، في إشارة إلى حفلات الغناء والرقص التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة.

وقال حساب معتقلي الرأي، المعني بالمعتقلين في السجون السعودية، إنه مع اعتقال عمر المقبل "نستذكر اعتقال إمام الحرم المكي صالح آل طالب، الذي اعتقل أيضا على خلفية أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في إحدى خطبه".

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وقال عبد الله، نجل الشيخ المعتقل سلمان العودة: "خبر #اعتقال_عمر_المقبل @dr_almuqbil يؤكد استمرار حملات القمع والاعتقالات التعسفية لكل المؤثرين والحاضرين في المجتمع".

وأضاف: "جاء اعتقاله ليذكّر كل الناس بأن الفريق ذاته الذي استهدف والدي من قبل، واستهدف الأقليات، واستهدف الناشطات.. ودبّر مقتل خاشقجي، لا يزال يدير كل الملفات الأمنية!".

خبر #اعتقال_عمر_المقبل @dr_almuqbil يؤكد استمرار حملات القمع والاعتقالات التعسفية لكل المؤثرين والحاضرين في المجتمع.

🔴 عاجل

تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ د. #عمر_المقبل الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم على خلفية مقطع انتشر له قبل أيام يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه، معتبراً أن مايجري "يسلخ المجتمع السعودي من هويته باسم الترفيه".#اعتقال_عمر_المقبل pic.twitter.com/24Pn699MfH — معتقلي الرأي (@m3takl) September 10, 2019

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عاجل

تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ د. عمر المقبل الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم على خلفية مقطع انتشر له قبل أيام يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه، معتبراً أن مايجري "يسلخ المجتمع السعودي من هويته باسم الترفيه".

وننشر لكم فيما يلي مقطع الفيديو الذي تم اعتقال الشيخ #عمر_المقبل على خلفيته⤵️#اعتقال_عمر_المقبل pic.twitter.com/nDc6YdE2zr — معتقلي الرأي (@m3takl) September 10, 2019

">

وننشر لكم فيما يلي مقطع الفيديو الذي تم اعتقال الشيخ عمر المقبل

وننشر لكم فيما يلي مقطع الفيديو الذي تم اعتقال الشيخ #عمر_المقبل على خلفيته⤵️#اعتقال_عمر_المقبل pic.twitter.com/nDc6YdE2zr — معتقلي الرأي (@m3takl) September 10, 2019

جاء اعتقاله ليذكّر كل الناس أن نفس الفريق الذي استهدف والدي من قبل واستهدف الأقليات واستهدف الناشطات.. ودبّر مقتل خاشقجي لايزال يدير كل الملفات الأمنية!

المصدر: عربي21