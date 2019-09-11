شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تشعل ’’انستجرام’’ بصور من داخل حمام السباحة .. أزالت ’’المايو’’ بطريقة غير لائقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام بإطلالة مثيرة لها.

ونشرت ” طافش ” مؤخرًا صورة لها ترتدي مايوه كاشفًا عن جسدها وهي في حمام السباحة عبر ” انستجرام “.

وأثارت إطلالة ” طافش ” جدلًا حيث هاجمها بعض الجماهير مطالبينها بعدم الانسياق وراء بعض المشاهير الذي يكشفون عن أجسادهم للشهرة.