شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تشعل ’’انستجرام’’ بصور من داخل حمام السباحة .. أزالت ’’المايو’’ بطريقة غير لائقة! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام بإطلالة مثيرة لها.
ونشرت ” طافش ” مؤخرًا صورة لها ترتدي مايوه كاشفًا عن جسدها وهي في حمام السباحة عبر ” انستجرام “.
وأثارت إطلالة ” طافش ” جدلًا حيث هاجمها بعض الجماهير مطالبينها بعدم الانسياق وراء بعض المشاهير الذي يكشفون عن أجسادهم للشهرة.
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