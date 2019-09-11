شكرا لبحثكم عن خبر توضيح هام من الجوزات السعودية حول تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن انتهاء فترة تأشيرة الخروج النهائي للمستفيد الهارب لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية.

وتلقت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، استفسارًا جاء فيه «عندي عامل عندي سويت له مخالصة وجميع رواتبه والحوافز، وأعطيته خروج نهائي، وانتهت فترة تأشيرة الخروج النهائي، ولم يسافر ولا أعلم عنه شيء، فهل ينطبق عليه العامل بلاغ هروب، وهل أتحمل المسؤولية».

وبحسب صحيفة عاجل السعوية، قالت الجوازات: «إن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية طالما أنه ما زال مسجلًا بالنظام في سجله».

وأوضحت أنه « في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ألف ريال – على صاحب العمل - ليتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».