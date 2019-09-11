[الأربعاء 11 سبتمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي:

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة- عدن .

الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة). الوصول : 06:45 صباحا.

رقم الرحلة: 648.

خط الرحلة: عدن- عمان.

الإقلاع : 07:45 صباحا.

الوصول: 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة: عمان- عدن.

الإقلاع :12:00 ظهرا (توقيت عمان) . الوصول: 15:30 عصرا.

رقم الرحلة: 506

خط الرحلة: عدن- جدة.

الإقلاع :16:30 مساء .

الوصول: 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 507.

خط الرحلة:جدة- عــدن .

الإقلاع :19:30 مساء (توقيت جــدة).

الوصول: 21:30 مساء.

رقم الرحلة: 608

خط الرحلة: عـدن القاهرة.

الإقلاع :22:30 مساء.

الوصول: 01:00 فجر اليوم التالي الخميس الموافق 12 سبتمبر.

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى.

القاهرة- سيئون :

الإقلاع : 07:00 صباحا (توقيت القاهرة). الوصول: 11:30 ظهرا.

سيئون - سقطرى :

الإقلاع : 13:30 ظهرا. Advertisements الوصول: 14:45 ظهرا.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة :

سقطرى - سيئون :

الإقلاع : 15:30 عصرا. الوصول : 16:45 مساء.

سيئون - القاهرة:

الإقلاع : 17:30 مساء. الوصول : 20:15 مساء.

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