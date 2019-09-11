المقاومة الجنوبية في أحور بأبين تصدر بياناً هاماً بشأن تحركات ميليشيا الإصلاح

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المقاومة الجنوبية في أحور بأبين تصدر بيانا هاما بشأن تحركات ميليشيا الإصلاح
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أصدرت المقاومة الجنوبية في مديرية أحور بمحافظة أبين، بياناً هاماً بشأن تحركات ميليشيا حزب الإصلاح، ومحاولتها المرور عبر الطريق الساحلي الدولي نحو العاصمة عدن .
وأكدت المقاومة في بيانها أنها تقف إلى جانب كل أبناء الجنوب في صفا وخندقا واحد، وأنها ستقف في وجه كل من تسول له نفسه المساس بالجنوب .. مشددة على رفضها القاطع ومعها كل الشرفاء من ابنا المديرية مرور المليشيات الإخوانية عبر الخط الساحلي الدولي الذي يمر من المديرية .
وأضافت "وتأكد المقاومة الجنوبية وكل ابنا المديرية بانهم يقفون صفا واحدا للدفاع عن ارض الجنوب ولن تسمح لقوات المحتلين ومليشيات الاخونجية تدنيس ارض الجنوب الطاهرة، وسوف نحفر قبور الغزاه عند مدخل البوابه الشرقيه لمديرية احور" .. منوهة بالموقف الوطني لأبناء المدييرية ودعمهم المادي والمعنوي للمقاومة الجنوبية .
وترتبط مديرية احور محافظة أبين بمحافظات عدن وشبوه وحضرموت والمهرة على طول الطريق الساحلي الدولي الرابط بين احور وتلك المحافظات .
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