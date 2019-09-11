شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة وسط زنجبار وانهيارات واسعة في صفوف الانتقالي والسيد ينقلب على الامارات.. والشرعية تتقدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني، أن انهيارات كبيرة تشهدها صفوف المليشيات الإماراتية .

وأوضح الحسني في تغريدة رصدها، محرر "بويمن" إن مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات "لم يتبقى لهم من مناطق الجنوب زنجبار وعدن والجيش في حالة تأهب".

إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قيادات في مليشيات الإنتقالي في زنجبار وأبين.

وقال مصدر عسكري "أن اشتباكات عنيفة تجري شرق مدينة زنجبار بين مليشيا عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني في أبين ومليشيا أبو ياسر اليافعي القيادي المليشياوي الجديد الذي تريد الامارات تعيينه قائد للحزام الأمني بديلا للسيد".