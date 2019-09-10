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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الاعلان قبل قليل عن وفاة العيدروس في السعودية ...ومقربون يكشفون سبب الوفاة

توفي الفنان اليمني الكبير هود العيدروس مساء يومنا هذا في منزله في جده Advertisements وهود العيدروس هو فنان حضرمي مواليد مديرية ساه واشتهر بكثير من الاغاني من اشهرها اغنية بنت البادية واغنية يلومون الجمل يا صاحبي ويقيم العيدروس في مدينة جدة ويمتلك صالون فني واسهم في ظهور كثير من الاصوات اليمنية الشابة منهم نجله عيدروس العيدروس والحان بنت سالم وكذلك اشهر من خلال الاستديو الذي يملكه الفنانه اللحجية كاميليا واغنيتها باحبك ملا قلبي

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