شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أحمد علي وطارق عفاش يصلان الرياض.. ووعود باستبعاد هادي والأحمر.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكر موقع ” الامارات الان” وهو موقع تابع لدولة الامارات ان السفير احمد علي عبد الله صالح وابن عمه طارق عفاش وصلا قبل قليل الى العاصمة السعودية الرياض

وقال الموقع ان هناك وترتيبات لإزاحة الرئيس هادي والجنرال الاحمر من منصبيهما .

جديد الحدث أونلاين:

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واوضح الموقع ان العاهل السعودي وولي عهده بالاضافة الى ولي عهد ابو ظبي متفقون على ان هادي والجنرال الاحمر عاجزان عن تحقيق اي منجز في الشمال او الجنوب .وهو الامر الذي تشجعه الولايات المتحدة الامريكية كخطوة في الاتجاه الصحيح لانهاء الحرب ف اليمن .

وكانت مصادر مقربة من السفير اليمني السابق احمد علي عبد الله صالح قد اشارت الى انه ايد ان يكون الشيخ سلطان البركاني رئيسا للجمهورية بديلا عن هادي.

وقال المصدر ان السفير ايد هذا التوجه وقال ان شرعية البركاني اقوى من شرعية هادي الذي لم يصبح رئيسا الا بالتزكية واالتوافق ولم يكن له اي منافس حتى يمكن ان نقول انه فاز في الانتخابات ينما البركاني حصل على الاصوات من خلال انتخبات حقيقية كان له فيها منافسين في دائرته وبالتالي فهو يمثل الشعب اكثر من الرئيس هادي الذي لم يقدم اي شيء لليمن او لليمنيين منذ توليه السلطة.

وكانت مصادر قيادية مؤتمرية قد اشارت الى ان الشيخ سلطان البركاني وصف الرئيس هادي بانه هزيل وضعيف الشخصية وان هناك من يسيره ويصدر القرارت نيابة عنه.

وكشفت تلك المصادر التي رفضت الافصاح عن اسمها ان البركاني يطالب بالبحث عن البديل القوي الذي يستطيع السيطرة على الامور لقيادة هذه المرحلة الصعبة.

وجاء حديث البركاني بعد قيام الرئيس عبد ربه منصور هادي باستبعاد الشيخ سلطان البركان من لجنة ادارة الازمة التي شكلها على اثر سيطرت المجلس الانتقالي على عدن

وأشار المصدر الى ان صاحب القرار في الرئاسة اليمنية اعتبر البركاني متعاطف مع الامارات لانه لم يطالب باخراج الامارات من اليمن متناسيا ان صاحب القرار هو مجلس النواب وهو من يحق له اتخاذ القرار.