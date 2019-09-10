شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن ظهور دولة عربية جديدة مساحتها بحجم دولة الكويت.. رئيستها امرأة.. وهذا اسم الدولة الوليدة وموقعها الجغرافي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار إعلان ولادة دولة عربية جديدة باسم “مملكة الجبل الأصفر” بين السودان ومصر، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، وشاع الحديث في الأيام الماضية حول “بئر الطويل” وراج كلام على أنها أرض بلا صاحب.

ووفقا لتقرير نشره موقع ” بي بي سي ” فقد أثار إعلان الدولة الجديدة مخاوف وتساؤلات حول أهدافه وعلاقته بالأمن القومي للمنطقة ، في الوقت الذي قلل فيه مغردون من أهمية الإعلان وتناولوه بشيء من السخرية، دعا آخرون للتعامل معه بجدية.

بداية القصة

في 5 سبتمبر ، أطلت سيدة تدعى نادرة ناصيف والتي تبدو من لكنتها أنها لبنانية، عبر مقطع فيديو لتعلن قيام مملكة عربية جديدة أسمتها “مملكة الجبل الأصفر”.

وأشارت ناصيف، التي نصبت نفسها رئيسة وزراء تلك المملكة، أن: “الإعلان جاء عقب اجتماع عقده وزراء وملك دولتهم في مدينة أوديسا في أوكرانيا”.

وتسعى مملكة الجبل الأصفر إلى “وضع حد لأزمة المهاجرين العرب والمسلمين وتوفير العيش الكريم لهم” بحسب بيان نشرته ناصيف عبر حسابها على تويتر.

وحددت ناصيف موقع المملكة المزعومة في المنطقة الواقعة بين السودان ومصر. وقدرت مساحتها بنحو 2060 كيلو متر مربع.

ما علاقة منطقة بئر الطويل؟

وبحسب فيديو تعريفي رفع على حساب تابع للمملكة المزعومة على يوتيوب، فإن “أراضي المملكة تصنف ضمن الأراضي المباحة التي لا تخضع لسيادة أي دولة، لافتا إلى أنها تقع بمنطقة “بئر الطويل”.،و”بئر الطويل” هو منطقة صغيرة المساحة تعرف أيضا باسم “مثلث بارتازوجا” تقع بين مصر والسودان،وترفض الدولتان الاعتراف بالمنطقة أملا في ضم مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه.

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موقف مصر والسودان من المنطقة

حيث تنفي القاهرة تبعية منطقة حلايب وشلاتين للسودان مستندة إلى اتفاقية عام 1899 الموقعة بين مصر وبريطانيا وهو ما يضع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية ويضع منطقة بئر الطويل داخل الحدود السودانية.

بينما تطالب السودان باتفاقية الحدود الإدارية لعام 1902 التي تضع مثلث حلايب داخل الحدود السودانية وتضع بير طويل داخل الحدود المصرية.

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أشخاص تأسيس دولة في تلك المنطقة، إذ سبق أن نصب مغامر هندي يدعى سوياش ديكسيت نفسه حاكما على الشريط الحدودي.

وفي2014، ادعى الأمريكي جيرمي هيتون ملكيته لتلك القطعة الصغيرة من الأرض بقارة إفريقيا، لأن ابنته ترغب في أن تصبح أميرة.

موقف القانون الدولي

يقول خبير القانون الدولي، أيمن سلامة إن” القانون الدولي لا يعاقب أي شخص يعلن إقامة دولة طالما توفرت فيها أركان الدولة الأربعة: الإقليم وشعب يسكنه و حكومة ذات سيادة واعتراف الدولي في مرحلة لاحقة”.

وأضاف أن القانون الدولي لم يضع حدا أدنى من حيث تعداد السكان أو مساحة الأرض للأقاليم بدليل وجود دول صغيرة المساحة وقليلة السكان.

ويتابع:”منطقة بئر الطويل (التي أعلنت فيها مملكة جبل الأصفر) تبلغ مساحتها 2060 كيلو متر مربع، أي ما يناهز مساحة دولة الكويت، وتدخل ضمن جمهورية السودان المستقلة منذ يناير 1956