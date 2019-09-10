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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تعلن اسقاط طائرة ايرانية اثناء تحليقها في هذا المكان ..تطورات طارئة

اسقطت مقاتلات التحالف العربي مساء الاثنين طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في الأجواء اليمنية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي اليمني. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عـــــاجـــــل : فتاة سعودية تفر إلى اليمن وتطلب اللجوء وتكشف عن مفاجأة صادمة .. شاهد كيف تعامل معها الحوثيون.. «صور • عـــــاجـــــل : القائد العسكري الجنوبي الذي يخافه المجلس الانتقالي يظهر اخيرا ويصل الى هذة المنطقة بقوة عسكرية جبارة .. وساعات مفصلية تنتظر عدن وابين ..«شاهد صور وتفاصيل» Advertisements • عاجـــل : السعودية تعلن اسقاط طائرة ايرانية اثناء تحليقها في هذا المكان ..تطورات طارئة عـــــاجـــــل : شاهد اول صورة للفتاة السعودية التي هربت إلى اليمن وطلبت اللجوء .. ---------------------------------------- وأطلقت مليشيا الحوثي الانقلابية الطائرة المسيرة من صنعاء باتجاه الأراضي السعودية، حسب ما أكده المالكي. وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة والتي تمثل انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. واعترضت يومي "الجمعة والسبت" قوات التحالف طائرتين مسيرة أطلقتهما مليشيا الحوثي الانقلابية من عمران.

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