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عدن - ياسمين عبدالعظيم - محلل عسكري سعودي يكشف المصير المرتقب للمدرعات الإماراتية التي وصلت عدن

أكد المحلل العسكري السعودي، الدكتور على التواتي، بأن "المدرعات التي وصلت لعدن لن تفرض أمراً واقعاً ولن تقيم دولة"، في إشارة إلى المدرعات الإماراتية التي وصلت، الأربعاء، كتعزيزات إلى مليشيا الانتقالي الجنوبي.

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وأضاف التواتي في تغريدة للتو على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي": "المدرعات ستتحول إلى زبدة في أيدي المرتزقة الجبناء من أبو ٣٠٠ دولار إن حاولوا محاربة وحوش الجبال الذين عجز عنهم كافة الغزاة من الرومان لمن يحاولون الان من الاجانب بسط نفوذهم على جزء منه".

وفي تغريدات أخرى قال المحلل العسكري السعودي، بأن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لن ترضى واقعاً مفروضاً بقوة السلاح والغوغائية في اليمن.

وتابع: "من لا بفهم عليه أن يبحث عمّن يفهمه.. لا بديل للشرعية في اليمن".