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عدن - ياسمين عبدالعظيم - جماعة الحوثي تعلن عن رؤية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن وتوجه رسالة طارئة لمجلس الأمن

وجهت جماعة الحوثي، أمس الأحد 8 سبتمبر 2019، رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وقالت أن لديها رؤية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن.

وجاءت الرسالة على لسان فريق المصالحة الوطنية التابع للحوثيين، الذي دشن أعماله أمس الأحد، بالعاصمة صنعاء بعقد أول اجتماع برئاسة رئيس الفريق يوسف عبدالله الفيشي.

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ودعا فريق المصالحة، المجتمع الدولي إلى “إصدار قرار بالمصالحة اليمنية بدلا من دق طبول الحرب في اليمن وليبيا وسوريا والعراق”.

وتابع: “نحن رغم العدوان نعمل على لملمة الجراح ونحرص على المصالحة الوطنية والحل السياسي” حسب وصفه.

وأضاف “لنحتكم جميعا إلى الشعب اليمني بوسائل مدنية وديمقراطية عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوافق على نظام الحكم وشكل الدولة”.

وقال “لنبدأ بمصالحة وطنية بين الجميع والشجاع هو الذي يحكًم صوت العقل”، مؤكدا على أن “ما يحدث في المحافظات الجنوبية مخطط ومعد له مسبقا”.

وأكد الفيشي أن “فريق المصالحة الوطنية متجانس وموحد الأهداف والغايات من قوى وطنية ممثلة لأهداف ومبادئ الحل السياسي وأهميته”، حسب زعمه .

ولفت إلى قدرة اليمنيين على تحقيق مصالحة وطنية لخوض تجربة سياسية ناجحة بالاستفادة من التجربة الراهنة في ظل العدوان والحصار والتجارب اليمنية المتراكمة في البحث عن الدولة والاستقرار والاستقلال القائم على جهود أبناء اليمن الواحد”.

وأشار رئيس فريق المصالحة الفيشي إلى أن “الرؤية الوطنية ستكتمل بنتائج عمل فريق المصالحة الذي سيحقق المصالحة الوطنية بين مكونات الطيف السياسي اليمني وقواه وفئاته منطلقا من قيم العدالة والاستقلال وجبر الضرر والسلم والسلام”.

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت نهاية الشهر الماضي، تشكيل فريق يضم 20 شخصية للمصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأصدر ما يسمى رئيس المجلس السياسي في صنعاء التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قرارا أطلق عليه الرقم 154 لسنة 2019 “بتشكيل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي.