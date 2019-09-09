شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : السعودية تفاجئ الجميع وتلغي رسوم العمرة وتعيد هيكلة التأشيرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بنتن، صدور القرار المتضمن "إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة".

وقال وزير الحج والعمرة، بحسب صحيفة عكاظ، إن القرار "يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030".

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي "وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان".