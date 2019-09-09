الاكثر مشاهدة - عاجل : وفاة أمير سعودي بارز .. والديوان الملكي يعلن الحداد .. والحزن يعم المدن السعودية (الاسم والصورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة أمير سعودي بارز .. والديوان الملكي يعلن الحداد .. والحزن يعم المدن السعودية (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودية، في وقت متأخر من مساء أمس، الأحد، وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود. Advertisements ​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​​ ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) بياناً للديوان الملكي السعودي جاء فيها “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه، إن شاء الله، اليوم الاثنين، الموافق 10/1/1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

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