الاكثر مشاهدة - عاجل : انتفاضة شعبية عارمة ضد الانتقالي في قلب مدينة عدن .. وقطع الطرقات وامتداد الأحداث إلى هذه المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انتفاضة شعبية عارمة ضد الانتقالي في قلب مدينة عدن .. وقطع الطرقات وامتداد الأحداث إلى هذه المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول اختبار لـ”الانتقالي” محتجون يقطعون الطرقات في عدن

تم النشر منذُ ساعتين

مصدر الخبر / المشهد اليمني

[المشهد اليمني]

مصدر الخبر / المشهد اليمني

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قام محتجون غاضبون، بقطع الطريق الرئيسي في منطقة القلوعة التابعة لمديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن مساء أمس.

وقالت مصادر محلية، أن عدد من ابناء منطقة القلوعة، قطعوا الطريق الرئيسي احتجاجا على عدم وصول المياه الى منازلهم منذ اسابيع ، فضلا عن انقطاعات الكهرباء المتواصلة .

وأوضحت المصادر ” إن خدمة امدادات المياه لا تصل الى مساكن المحتجين منذ اسابيع جراء ضعفها وتأخر ضخها للمنطقة مما أدى إلى غضبهم وإحتجاجاهم ”

وفي السياق أكد محتجون أن المياه لا تصل الى منازلهم منذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن .

وقالوا أن فرع مؤسسة المياه في منطقة القلوعة، لا تقوم بتشغيل كافة المضخات الموجودة لديها وعددها 8 مضخات – بحسب ما ذكروا- ، مشيرين إلى أن فرع المؤسسة يشغل مضخة أو اثنتين فقط في اليوم المخصص للمياه في منطقة القلوعة وهو ما يتسبب بضعف منسوب المياه وعدم وصولها الى الكثير من المنازل والخزانات .

ويشكو الكثير من أهالي عدن من قلة منسوب المياه وضعف الخدمة ؛ بالرغم ان مؤسسة المياه تسلمت الكثير من المضخات والادوات والاليات الخاصة بزيادة منسوب وضخ المياه في عدن.