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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان ...الفتاة المعتدى عليها في فندق بيشة بالسعودية تخرج عن صمتها وتفجر مفاجاة من العيار الثقيل وتكشف ماتعرضت له ولَم تسجله الكاميرات " فيديو"

علقت موظفة فندق صبيا، على الاعتداء الذي تعرضت له بعد دخولها في شجار مع أحد العملاء في الفندق، مؤكدة أن ما بدر منها رد فعل طبيعي للدفاع عن نفسها. وأوضحت الموظفة أنها ردت على تحرش الرجل بها لفظيًا بإلقاء القهوة عليه، ليرد الآخر بقذفها بعدد من الملفات ثم الدخول إلى مكتبها والاعتداء عليها بيده. Advertisements وأكدت أنها لا تسمح بالحكم عليها من قبل أي شخص شاهد مقطع الفيديو المنتشر، لافتة إلى أنها لا يمكن أن تتحكم في أعصابها في مثل هذه المواقف كما أشارت إلى أنها تعاني من حالة نفسية سيئة جدًا بعد ما تعرضت له من أذى، وقررت الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الفيديو خاصة أنها منفصلة عن زوجها وتعول طفلًا. وأشادت بموقف مالك الفندق الذي وقف بجانبها وساندها وأوكل لها محاميًا حتى تحصل على حقها، مؤكدة أنه ظل بجانبها حتى أنهت الإجراءات كاملة.

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