شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل: الكشف عن تفاصيل جديدة حول المواجهات المسلحة التي تشهدها الان العاصمة المؤقتة عدن .. ومن هو القيادي الذي تسبب بانفجار الوضع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجـــل: الكشف عن تفاصيل جديدة حول المواجهات المسلحة التي تشهدها الان العاصمة المؤقتة عدن .. ومن هو القيادي الذي تسبب بانفجار الوضع 2019/09/08 الساعة 12:56 صباحاً اندلعت اشتباكات عنيفة بدار سعد قبل قليل.. Advertisements وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان اشتباكات عنيفة اندلعت في حي دار سعد. وقال ساكن في الحي ان قوة امنية داهمت منزل القيادي في المقاومة محمد البوكري. وسقط في المداهمة عدد من الجرحى.

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