شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خلافات بين الأحمر والميسري بسبب التفاوض مع الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : خلافات بين الأحمر والميسري بسبب التفاوض مع الانتقالي 2019/09/08 الساعة 12:14 صباحاً افادت مصادر محلية أن هناك خلافات نشبت مابين نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري حول التفاوض مع الانتقالي مشيره إلى ان علي محسن مع التفاوض مع الانتقالي وان يكون هو على راس الوفد. المصادر افادت أن المجلس الانتقالي رفض الجلوس مع نائب الرئيس علي محسن ووافق أن يكون الوفد برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : خلافات بين الأحمر والميسري بسبب التفاوض مع الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.