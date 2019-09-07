شكرا لقرائتكم خبر عن ”اول فيديو” للإعلامي محمد العرب بعد الإعلان رسميا وقوعه أسيرا في قبضة الحوثيين .. شاهد من ظهر بجانبه... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الإعلامي العربي محمد العرب مراسل قنوات العربية والحدث في اليمن، بمقطع فيديو جديد رصده “نافذة اليمن” بتاريخ اليوم السبت 7 سبتمبر 2019.

ويأتي ظهور العرب بعد تداول وسائل اعلام حوثية بشكل رسمي وواسع أسره في جبهة كتاف بصعدة.

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- ورد الآن .. ”اول فيديو” للإعلامي محمد العرب بعد الإعلان رسميا وقوعه أسيرا في قبضة الحوثيين .. شاهد من ظهر بجانبه ؟

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وفي الفيديو الجديد سخر محمد العرب من الحوثيين واعلامهم ومليشياتهم ، حيث ظهر وهو يأكل وجبة الغداء بمنطقة مران في صعدن في الساعة السادسة مساء اليوم بحسب وصفه في الفيديو.

وقال العرب ان الحوثيين كعادتهم ينشرون انه أسير واصفاً بأنهم “يكذبون كما يتنفسون”.

واضاف محمد العرب ان الرئيس هادي اتصل له للإطمئنان عليه، موجهاً له شكره الكبير على هذا الاتصال.

واختتم الاعلامي محمد العرب مقطع الفيديو بالتأكيد على انه متواجد مع ابطال الجيش الوطني في صعدة حتى رفع العلم الجمهوري في مران “المعقل الرئيسي لزعيم الحوثيين”.