بصحبة مصريين اثنين وفلبيني.. محمد العرب يرد على مزاعم أسره (فيديو)

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السبت 7 سبتمبر 2019

محمد العربي

كتب الخليج 365

نشر الإعلامي البحريني محمد العرب مُراسل قناة العربية في اليمن، فيديو من مران إحدى عزل مديرية حيدان في محافظة صعدة يُفند فيه مزاعم ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تحدثت عن أسره.



وسخر العرب من مزاعم ميليشيا الحوثي عبر الفيديو، حيث ظهر مع 3 أشخاص 2 مصريين وآخر فلبيني، حيث قال العرب ساخرًا معي الأسير المصري إسلام عاطف وأسير مصري سامح وأسير فلبيني.

وكان الدكتور احمد غالب الرهوي اليافعي عضو المجلس السياسي الأعلى لميليشيا الحوثي الانقلابية قد أعلن أمام أكثر من 20 وسيلة إعلام عن أسر مُراسل العربية محمد العرب.

وكان الإعلامي البحريني محمد العرب قد تعهد بأنه سيعلن قريبا خبر مقتل عبدالملك الحوثي زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية من فوق جثته.

وفي تغريدة على تويتر، قال العرب : "قبل انطلاق #عاصفة_الحزم تحداني احد الاصدقاء ان اقترب من أفعى الكوبرى عندما كنا في الهند فقررت ان ارفع سقف التحدي لان الجينات الشمرية اشتغلت".

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وأضاف: "اليوم تحداني أحدهم أن أنقل خبر مقتل عبدالملك الحوثي من فوق جثته فقلت له قريبا إن شاء الله لأني متخصص في تأديب الأفاعي".

وبرز محمد العرب وسط العديد من الإعلاميين والمذيعين العرب، للدفاع عن قضايا الأمة العربية والتصدي للمخططات الإيرانية، حيث يبدو الإعلامي محمد العرب "العراقي الأصل والبحريني الجنسية " ماركة مسجلة للمهنية، والجري وراء الخبر وإبراز الدور التخريبي لإيران في البحرين واليمن وغيرها من أماكن الصراعات التي ذهب لها محمد العرب.

واستطاع محمد العرب، أن يفضح أكاذيب الخارجين عن القانون وأعوانهم ومآربهم ومآلاتهم الاستقوائية الخبيثة والنتنة في البحرين عبر فضائية العربية التى يراسلها، بالرغم مما تعرض له من أذى ومضايقات من قبلهم أثناء رصده وتوثيقه الحي لما يمارسه المخربون في وضح النهار وفي ليل المولوتوفات والقنابل المحلية وحريق الإطارات.

وبحسب ناشطين، فمحمد العرب هو من يستحق أن ننتمي إليه كإنسان وناشط سياسي حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن الحقيقة في البحرين وتحمل من أجلها الكثير من المضايقات والملاحقات الوفاقية وأشباهها، وهو الذي ينبغي أن نتعلم من خبرته الإعلامية المهنية الاحترافية في مجال كيفية إحراج فضائيات معروفة ومدعومة من قوى الإرهاب والترويع في إيران قم وطهران الولاياتية، وفي الوطن العربي وخاصة لبنان والعراق وسوريا ، إحراجهم بالصورة واللقطة والواقعة والفعل.

ما يقدمه محمد العرب يفوق ما تصنعه عشرات الساعات من التقارير الإخبارية، عن الآلاف من الكلمات التي تصنع مقالات تهدف إلى وضع المتابع في قلب الحقيقة، في صعدة ومع لواء البطل المحضار الذين تجاوز مع رفاقه أبطال حضرموت والضالع وأبين وشبوة وعدن البُقع وتوغلوا مسافة 60 كيلومتراً في عمق صعدة وصولاً إلى كِتاف ويبعدون عن مران معقل الحوثيين 25 كيلومتراً.

واقترب العرب أكثر من معقل الحوثيين، يبث مشاعر التفاؤل نحو حسم المعركة التي طالت، حيث نقل حقيقة الوضع الميداني فقط، ولا يُخرس الأفواه الحوثية الإعلامية الكاذبة فقط، إنما هو يقوم وزملاؤه من مصورين وفنيين بإيصال صورة تتجاوز تأكيد السيطرة على كهوف المتمردين إلى صورة المقاتلين الذين لا نملك أن نقدم لهم سوى الدعاء بالنصر والتمكين وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين من شر وضرر.

وتحدى الحوثيين قائلاً لهم في عبارة رددها كثيراً "نحن هنا" أين أنتم "والوعد جبال مران".. عشت عربيا أصيلا اسما وهوية ورؤية.

ومحمد العرب هو مُدير مركز العرب للرصد والتحليل منذ مايو 2018 في مملكة البحرين، وهو كبير المُراسلين في قناة سكاي نيوز عربي منذ يناير 2018، ورئيس المنظمة البريطانية لتنمية الجزير في البحرين منذ 2008 ورئيس المركز البريطاني لدراسات المستقبل والبحوث الاستقسائية منذ عام 2008.