شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء وصدور بيانات طارئة بشأن الكارثة التي ستحل على الشعب اليمني (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9077814نظم موظفو شركة النفط اليمنية والنقابات والهيئات التابعة لها اليوم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة ال 21 امام مكتب الامم المتحدة بصنعاء بعنوان (رفض الحصار عن الموانئ والمطارات).

وخلال الوقفة التي حضرها المدير التنفيذي للشركة ياسر الواحدي وعدد من قيادات الشركة اكد رئيس اللجنة الاشرافية لمخيم الاعتصام محمد الاشرم رفض الحصار الذي تمارسه دول التحالف على المطارات والموانئ اليمنية .

وطالب الاشرم الامم المتحدة للقيام بواجبها الانساني والقانوني وردع دول التحالف وفك الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية والسفن الغذائية والدوائية الى ميناء الحديدة ورفع الحظر واستئناف الرحلات اليومية من والى مطار صنعاء الدولي .

واكدت البيانات الصادرة عن الوقفة استمرار موظفو شركة النفط اليمنية والنقابات والهيئات التابعة لها في اعتصامهم المفتوح واحتجاجهم امام مكتب الامم المتحدة حتى يتم تلبية كافة مطالبهم واطلاق كافة السفن النفطية المحتجزة وتحييد شركة النفط ومرافقها من الاستهداف .

وحملت البيانات الأمم المتحدة مسئولية الكارثة التي ستحل على الشعب اليمني نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وتأخير وصولها الى ميناء الحديدة .

وجددت البيانات مطالبة الامم المتحدة رفع الحصار المفرض على مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة وميناء الصليف وراس عيسى امام سفن المشتقات النفطية والسفن الدوائية والغذائية .

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وادانت البيانات جرائم تحالف العدوان في حق الشعب اليمني والتي كان اخرها مجزرة استهداف سجن الاسرى في محافظة ذمار .

كما ادانت البيانات ما يحصل من تهجير لابناء المحافظات الشمالية من عدن وعدد من المحافظات الجنوبية .

ودعت البيانات ابناء المحافظات الجنوبية الى التنبه لمشاريع الامارات والسعودية التمزيقية وتغليب مصلحة الوطن على كل المصالح الشخصية والمناطقية والحزبية .

وتأتي وقفة اليوم الاحتجاجية امتداداً للاعتصام المفتوح الذي ينفذه موظفو شركة النفط اليمنية امام مكتب الامم المتحدة منذ 154 يوم .

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