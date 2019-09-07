شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هي المناصب التي يطلبها الانتقالي للتراجع عن انقلابه في عدن .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5603060كشفت وكالة رويترز، عن مطالب الانتقالي الجنوبي في المباحثات التي جرت في مدينة جدة السعودية. وقالت الوكالة ، ان المجلس الانتقالي الجنوبي طلب الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية وحقيبتين في حكومة الشرعية. وبحسب الوكالة فان تعثر المفاوضات مع حكومة الرئيس هادي سببه خلاف على دور الانتقالي في الحكومة بعد أن طلبوا منصب نائب الرئيس إلى جانب حقيبتين وزاريتين مهمتين. Advertisements ونائب الرئيس الحالي لليمن هو علي محسن الأحمر القائد العسكري المخضرم سياسيا وحليف هادي. ويمثل هذا الكشف ضربة لادعاءات المجلس الانتقالي الذي قال ان كل تحركاته كان الهدف منها تحرير الجنوب وطرد الحكومة التي وصفها بالفاسدة. ويعني حصول الانتقالي على حقائب وزارية ممارسة مهام عمله في اطار دولة الجمهورية اليمنية5603060

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