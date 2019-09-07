شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــاجل .. صدور قرارت هامة تطيح بقيادات بارزة .. (الاسماء + نص القرارات) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اصدر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني عدد من القرارات العسكرية الهامة التي اطاحت بقيادات عسكرية وولت قيادات أخرى في نفس المناصب. واصدر البحسني عدد من القرارات الهامة بينها تعيين قائد جديد لمعسكر الحمراء التابع للواء بارشيد الواقع غرب المكلا. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وبحسب القرارات الجديدة فقد قضت بتعيين سعيد سعد المنهالي قائدا لمعسكر الحمراء غرب المكلا. وقضى القرار بتعيين منير عبدالهادي التميمي اركان معسكر الحمراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل .. صدور قرارت هامة تطيح بقيادات بارزة .. (الاسماء + نص القرارات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.