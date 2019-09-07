شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "بالفيديو " لأول مرة ...تسريب مقطع فيديو لجثمان "مرسي " بعد خروجة من المشرحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد "بالفيديو " لأول مرة ...تسريب مقطع فيديو لجثمان "مرسي " بعد خروجة من المشرحة 2019/09/07 الساعة 12:28 صباحاً رصدت كاميرات الصحافة في مصر، لحظة خروج جثمان عبد الله، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، من مشرحة بعد انتهاء الأطباء من تشريح جثمانه. لمشاهدة الفيديو اضغط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد "بالفيديو " لأول مرة ...تسريب مقطع فيديو لجثمان "مرسي " بعد خروجة من المشرحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.