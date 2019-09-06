شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية توجه ضربة قوية وساحقة للامارات بعد ارسال مدرعات إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4684396 عـــاجل .. صدور قرارت هامة تطيح بقيادات بارزة .. (الاسماء + نص القرارات) شن السياسي السعودي علي التواني، هجوما واسعا على دويلة الامارات عقب تزويدها مليشيا الانتقال الجنوبي، بمدرعات مؤكدا انها ستتحول إلى زبدة. وقال التويتي، في تغريده على" تويتر" ان المدرعات التي وصلت لعدن لن تفرض امراً واقعاً ولن تقيم دولة. Advertisements وأضاف ان هذه المدرعات ستتحول الى زبدة في ايدي المرتزقة الجبناء من ابو ٣٠٠ دولار ان حاولوا محاربة وحوش الجبال الذين عجز عنهم كافة الغزاة من الرومان لمن يحاولون الان من الاجانب بسط نفوذهم على جزء منه. 4684396

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