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الإعلامي محمد العرب يذيع خبر عن مقتل عبدالملك الحوثي وصعوده فوق جثته .. وينشر ‘‘أول صورة‘‘ .. (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - 8843114تعهد الإعلامي البحريني المعروف، محمد العرب بأنه سيعلن قريبا خبر مقتل عبدالملك الحوثي من فوق جثته.

وفي تغريدة على تويتر، قال العرب : "قبل انطلاق #عاصفة_الحزم تحداني احد الاصدقاء ان اقترب من أفعى الكوبرى عندما كنا في الهند فقررت ان ارفع سقف التحدي لان الجينات الشمرية اشتغلت".

وأضاف : "اليوم تحداني احدهم ان انقل خبر مقتل عبدالملك الحوثي من فوق جثته فقلت له قريبا ان شاء الله لأني متخصص في تأديب الأفاعي".

قبل انطلاق #عاصفة_الحزم تحداني احد الاصدقاء ان اقترب من أفعى الكوبرى عندما كنا في الهند فقررت ان ارفع سقف التحدي لان الجينات الشمرية اشتغلت....
اليوم تحداني احدهم ان انقل خبر مقتل عبدالملك الحوثي من فوق جثته فقلت له قريبا ان شاء الله لأني متخصص في تأديب الأفاعي #نحن_هنا_أين_أنتم pic.twitter.com/NKXT4eXDBy

— ‏محمد العرب..Mohammed Al arab (@malarab1) September 4, 2019
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‏محمد العرب..Mohammed Al arab✔@malarab1

قبل انطلاق #عاصفة_الحزم تحداني احد الاصدقاء ان اقترب من أفعى الكوبرى عندما كنا في الهند فقررت ان ارفع سقف التحدي لان الجينات الشمرية اشتغلت....
اليوم تحداني احدهم ان انقل خبر مقتل عبدالملك الحوثي من فوق جثته فقلت له قريبا ان شاء الله لأني متخصص في تأديب الأفاعي #نحن_هنا_أين_أنتم

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