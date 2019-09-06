شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : توجيه صارم من الملك سلمان لـ"الجيش السعودي" و وكالة الأنباء السعودية تنقل هذا الخبر الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4930494أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، توجيهًا عاجلًا إلى الجيش السعودي بشأن أحداث الفتنة في اليمن، وتحذيرًا إلى أذرع الإمارات.

وأمر الملك سلمان، الجيش السعودي بالتعامل مع أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن بكل حزم؛ نظرًا لأن ذلك يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أن القيادة السعودية وعلى رأسها الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتابع ستجدات التطورات الأخيرة للأحداث في عدن والمحافظات الجنوبية؛ واصفةً ذلك بـ"أحداث الفتنة".

وفي تحذير مباشر إلى أذرع الإمارات في اليمن، ممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات "الحزام الأمني"، شدد الملك سلمان، على موقف السعودية الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن.

وأكدت القيادة السعودية (الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان) على عدم قبول السعودية بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها، في إشارةٍ إلى انقلاب عدن الأخير.

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وواصلت السعودية بقيادة الملك سلمان، تحذير أذرع الإمارات، بأنها "لن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا، وتنظيمي داعش والقاعدة".

كما شددت السعودية، على "ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار، وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني الشقيق".

ونبهت السعودية إلى توجيهات الملك سلمان، بضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف المتصارعة في حوار جدة بالمملكة بشكل عاجل ودون تأخير.

جدير بالذكر أن أذرع الإمارات في اليمن، ممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات "الحزام الأمني"، لم تستجب إلى نداءات السعودية، وفضلت الخيار المسلح والانقلاب على الشرعية بدعم من الإمارات.4930494