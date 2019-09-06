أين تقع اليمن في تصنيف أفضل وأسوء 10 دول يمكن زيارتها للسياحة ؟

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الخميس 5 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
هاجر محمد - الخليج 365
صنف المنتدى الاقتصادي العالمي ( World Economic Forum) أفضل دول العالم للسفر في عام 2019 ، واحتلت إسبانيا المرتبة الأولى مرة أخرى. في الواقع ، فإن تقرير التنافسية للسياحة والسفر لهذا العام - دراسة بحثية تجريها المنظمة غير الهادفة للربح كل عامين - يمكن مقارنته إلى حد ما مع الإصدارات السابقة ، التي شهدت هبوط فرنسا في المرتبة الثانية وألمانيا في المرتبة الثالثة.
يعتمد هذا التقرير في تصنيفه على عدة عوامل مختلفة مثل الوصول إلى الموارد الطبيعية والثقافية والبنية التحتية والأداء الاقتصادي. تبرز إسبانيا بسبب أنشطتها المتنوعة التي تقودها الثقافة ، من مدنها النابضة بالحياة إلى الشواطئ المشمسة ، كما أوضح المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن بين الخمس دول التي جاءت في المراتب الأولى كانت اليابان والولايات المتحدة ، بينما تتبعها المملكة المتحدة في المركز السادس ،حيث تراجعت مركز واحد منذ نشر التقرير آخر مرة في عام 2017.
على الطرف الآخر من التصنيف ، جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة من بين 140 دولة. تشمل المواضع الأخرى في العشرة المتأخرة العديد من البلدان الموجودة في جميع أنحاء إفريقيا ، باستثناء هايتي.
المنتدى الاقتصادي العالمي ( World Economic Forum) هو منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الاعمال والسياسات والنواحى العلمية وكل القادة المجتمعيين من اجل تشكيل العالمية، وايضا الأجندات الإقليمية والصناعية. تأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في كولوجني التابعة لجنيف في سويسرا كما افتتحت في عام 2006 مكاتب إقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة.
وإليك ترتيب الدول الأفضل والأسوء حسب تقرير التنافسية للسفر والسياحة 2019 حسبما ذكرت المنظمة
أفضل 10 دول للسياحة والسفر 1. اسبانيا 2. فرنسا 3. المانيا 4. اليابان 5. الولايات المتحدة 6. المملكة المتحدة 7. استراليا 8. ايطاليا 9. كندا 10. سويسرا
أسوء 10 دول للزيارة 1. اليمن 2. تشاد 3. ليبيريا 4. بوروندي 5. جمهورية الكونغو الديمقراطية 6. موريتانيا 7. أنغولا 8. هايتي 9. بوركينا فاسو 10. سيراليون
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.