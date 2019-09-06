شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : هكذا تعاملت قناة الجزيرة مع البيان السعودي المؤيد للشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4905116تجاهلت قناة الجزيرة القطرية، بيان المملكة العربية السعودية الصادر، مساء الخميس، الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في بعض المحافظات الجنوبية ورفض كافة آثارها وتأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة مؤسسات ومعسكرات الدولة وحرصها الكامل على استقرار اليمن باعتبار ان تهديد استقرار اليمن يعتبر تهديدا لأمن واستقرار المملكة.4905116

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