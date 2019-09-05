عاجـل : اندلاع معارك عنيفة في أبين ودحر مليشيا الانتقالي من أول مدينة .. والجيش يزحف نحو عدن .. وهذا ما يحدث الآن (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - 6551503 عاجل.. "مجزرة مروعة" اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والانتقالي وسقوط 400 قتيل وعدد كبير من الجرحى.. حصيلة اولية تدور اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي في محافظة ابين جنوبي اليمن. وقالت مصادر ان القوات الحكومية تقدمت من مدينة شقرة باتجاه مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، بحشود عسكرية كبيرة. Advertisements وأفادت المصادر عن سقوط قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة تدور الآن بين مدينتي شقرة وزنجبار في المحافظة. ولفتت المصادر إلى أن القوات الحكومية تقدمت باتجاه مفرق "الشيخ عبد الله" ومفرق "الكلاسي" وتمكنت من السيطرة عليهما فيما لا زالت مليشيات الانتقالي تستميت في عرقلة تقدم القوات الحكومية باتجاة زنجبار. وشهدت محافظة ابين الاسبوع الفائت مواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي تمكنت القوات الحكومية من السيطرة عليها وتقدمت صوب عدن واسقطت مناطق واسعة من العاصمة المؤقتة حتي تدخل الطيران الاماراتي وشن اكثر من عشر غارات على القوات الحكومية سقط خلال القصف ما يقارب 400 قتيل وجريح من قوات الجيش الوطني.6551503

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