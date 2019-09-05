شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. "مجزرة مروعة" اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والانتقالي وسقوط 400 قتيل وعدد كبير من الجرحى.. حصيلة اولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6194437 عاجل : الشرعية تحصل على الضوء الأخضر لحسم المعركة في عدن .. وتعزيزات سعودية ضخمة تصل إلى قرب ‘‘العاصمة’’ لمساندة الجيش .. وهذه أولى (الصور) تدور اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي في محافظة ابين جنوبي اليمن. عاجل.. "مجزرة مروعة تقتل400 مسلح" اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والانتقالي وسقوط قتلى وجرحى Advertisements وقالت مصادر ان القوات الحكومية تقدمت من مدينة شقرة باتجاه مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، بحشود عسكرية كبيرة. وأفادت المصادر عن سقوط قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة تدور الآن بين مدينتي شقرة وزنجبار في المحافظة. ولفتت المصادر إلى أن القوات الحكومية تقدمت باتجاه مفرق "الشيخ عبد الله" ومفرق "الكلاسي" وتمكنت من السيطرة عليهما وتحركت قوة اضافية تابعة للشرعية وتمركزت في ضيقة باكازم إلى ساحل شقرة. وحسب المصادر لا زالت مليشيات الانتقالي تستميت في عرقلة تقدم القوات الحكومية باتجاة زنجبار. وشهدت محافظة ابين الاسبوع الفائت مواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات الانتقالي تمكنت القوات الحكومية من السيطرة عليها وتقدمت صوب عدن واسقطت مناطق واسعة من العاصمة المؤقتة حتي تدخل الطيران الاماراتي وشن اكثر من عشر غارات على القوات الحكومية سقط خلال القصف ما يقارب 400 قتيل وجريح من قوات الجيش الوطني.6194437

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. "مجزرة مروعة" اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والانتقالي وسقوط 400 قتيل وعدد كبير من الجرحى.. حصيلة اولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.