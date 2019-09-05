شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي محمد العرب يذيع خبر عن مقتل عبدالملك الحوثي وصعوده فوق جثته .. وينشر ‘‘أول صورة‘‘ .. (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحركات مثيرة وملابس جريئة.. سما المصري تفجر مفاجأة بشأن زواجها (صورة) قناة الجزيرة تعلن الآن هذا الخبر العاجل بشأن اليمن والذي رفع رأس كل اليمنيين.. شاهد ما ورد في شريطها الإخباري ؟

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