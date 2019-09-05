شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبائل ابين تفاجئ الانتقالي وتبشن اعنف هجوم على قواته والمواقع تتساقط بصورة سريعة بيدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9110167تقدمت مجاميع قبلية من محافظة ابين يوم الخميس ونصبت نقاط تفتيش غرب مدينة شقرة.

وفي حين لايزال الجيش يسيطر على مدينة شقرة قال سكان محليون لصحيفة عدن الغد ان مسلحين من رجال القبائل بمحافظة ابين تقدموا الى منطقة الشيخ عبدالله المطلة على زنجبار.

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ونصب المسلحون من رجال القبائل نقاط تفتيش على طول الخط وانتشروا على جانبيه ورفعوا علم الجمهورية اليمنية..

وقال مصدر قبلي لصحيفة عدن الغد ان رجال القبائل باتوا يسيطرون على مساحة واسعة وقاموا بتأمينها. 9110167