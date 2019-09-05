شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتراجع عن موقفها وتعود بقوة ضخمة إلى اليمن .. ووصول ترسانة عسكرية عبر البحر وهذه مهمتها القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5170831وصلت اليوم مدرعات وآليات عسكرية إماراتية إلى مدينة عدن . وكشفت مصادر صحفية بأن أكثر من 60 مدرعة إماراتية وصلت عبر البحر حيث تم نقلها إلى احد المعسكرات الخاصة بالحزام الأمني. Advertisements وجاء وصول المدرعات عقب يوم من وصول 30 مدرعة سابقة يوم الثلاثاء الماضي . ويأتي وصول هذه المدرعات وسط حديث لمعركة مرتقبة بين قوات الجيش والحزام في عدن. يشار إلى أن الإمارات أعلنت، قبل أسابيع، الانسحاب من اليمن، بشكل مفاجئ، دون إبداء الأسباب، الأمر الذي أعقبه انقلاب ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي تتبناه أبوظبي، الانقلاب العسكريعلى الشرعية وإنهاء وجود الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن.5170831

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