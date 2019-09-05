شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : تطورات طارئة في عدن .. الامارات تتحدى الشرعية وترد على تصريحات الميسري بهذة الخطوات .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7801248استبقت دولة الامارات اعلان الحكومة الشرعية اليمنية على عزمها في استعادة عدن بالسلم او الحرب في ارسال عشرات المدرعات الى العاصمة المؤقتة عدن لتعزيز مليشياتها في الانتقالي.

وافادت مصادر محلية عن وصول عشرات المدرعات الإماراتية اليوم الاربعاء إلى مدينة عدن .

وقالت المصادر ان أكثر من 60 مدرعة إماراتية وصلت عبر البحر حيث تم نقلها إلى احد المعسكرات الخاصة بالحزام الأمني.

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وجاء وصول المدرعات عقب يوم من وصول 30 مدرعة سابقة يوم الثلاثاء .

وياتي وصول هذه المدرعات وسط حديث لمعركة مرتقبة بين قوات الجيش والحزام في عدن .7801248