شكرا لقرائتكم خبر عن وجهاً لوجه : الفريق علي محسن وعيدروس الزبيدي .. والانتقالي يهدد السعودية بخطوة جديدة وحاسمة (تفاصيل حوار جدة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1951007ذكرت مصادر صحفية، عن بدء حوار غير مباشر بين الحكومة اليمنية و "المجلس الانتقالي الجنوبي" في مدينة جدة برعاية الخارجية السعودية.

وقالت المصادر: بأن الفريق علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية ترأس وفد الحكومة الشرعية في المحادثات، بينما ترأس وفد "الانتقالي" عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس، والذي وصل مساء أمس برفقة خمسة من الأعضاء.

ويعتبر الفريق الأحمر من الشخصيات التي يكن لها "الانتقالي" العداء الشديد والذي دائما ما تخلوا منصاته الإعلامية من مهاجمته تحت ذريعة انتماءه للإخوان، الأمر الذي ينفيه الرجل في كثير من تصريحاته مؤكدا انتماءه لحزب المؤتمر الشعبي العام.

ومع بدء الحوار، أثبتت كل المؤشرات عن ظهور "الانتقالي" بموقف ضعيف جدا، والذي استبق الحوار بتصريحات تحذيرية للمملكة العربية السعودية، وشروع قواته بحفر الخنادق وتجهيز تحصينات إسمنتية على مداخل مدينة زنجبار أبين وفي نقطة العلم المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، تخوفا من تقدم سريع لقوات الجيش الوطني.

سيناريو العراق

وحذر "المجلس الانتقالي الجنوبي"، السعودية من سيناريو دولة العراق في حال سمحت للحكومة الشرعية بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك على لسان عضو المجلس سالم ثابت العولقي، والذي قال في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي" بأن "شعب الجنوب سيدافع عن بلاده ولن يسلمها لشرعية الإخوان وأجندة قطر أو حوثة إيران أو للإرهاب العابر للحدود" حسب تعبيره.

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وأضاف: "نحن ندرك الخطر المحدق اليوم ببلادنا الجنوب ونتمنى من إخوتنا في التحالف العربي إدراك ذلك..لاحقا لن يجدي البكاء على اللبن المسكوب شيئا وسيناريو العراق ليس ببعيد".

تجهيز تحصينات

وكشفت مصادر صحفية في عدن، عن بدء قوات "الانتقالي" تجهيز تحصينات إسمنتية غرب مدينة زنجبار بمحافظة أبين وفي الطريق الواصلة إلى المدينة.

وبحسب صحيفة "عدن الغد" نقلا عن مصدر في قوات "الانتقالي"، فإن هذه التحصينات تأتي استعدادا لتقدم مرتقب لقوات الجيش الوطني صوب أبين.

كما أشارت الصحيفة، بحسب متابعة "المشهد الخليجي"، بأن مسافرون وشهود عيان أكدوا لها، أن خرسانات إسمنيتة ضخمة نصبتها قوات "الانتقالي" بالقرب من منطقة دوفس وأغلقت بها الطريق الرئيسية، إلى جانب انتشارها بالقرب من هذه الخرسانات.

وأكدت نقلا عن مسافرين أيضا، أن جرافات "الانتقالي" بدأت حفر خنادق بالقرب من نقطة العلم في المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، تخوفا من تقدم الجيش الوطني.

إعلان مبكر للهزيمة

واعتبر مراقبون بأن كل هذه المؤشرات تعتبر بمثابة إعلان مبكر من "الانتقالي" بخسارته لمعركة محتملة مع قوات الشرعية والتي وصلتها تعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس.

وقالوا بأن تحصينات "الانتقالي" وشماعة التحذيرات، تأتي بعد أن حقق الجيش الوطني، الأسبوع الماضي، تقدما سريعا باتجاه العاصمة المؤقتة عدن وصولا إلى نقطة العلم، قبل أن يتدخل الطيران الإمارات لإنقاذ قواته والتي تهاوت بشكل سريع في مؤشر كبير على ضعفها رغم أربع سنوات من التسليح والتدريب والاستعراض.1951007