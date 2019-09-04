شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تعلن الآن هذا الخبر العاجل بشأن اليمن والذي رفع رأس كل اليمنيين.. شاهد ما ورد في شريطها... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أخبار عاجلة بثتها قناة الجزيرة قبل قليل، رفعت الحكومة اليمنية رأس اليمنيين بعد إعلانها الصريح الرفض التام لأي حوار مع مليشيات الانتقالي الإرهابية.

حيث نفت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بدء أي شكل من أشكال الحوار مع ميليشيات المجلس الإنتقالي المدعوم من أبوظبي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي “ان وجود قيادات الدولة في مدينة جدة يأتي في سياق الرئيس عبد ربه منصور هادي وضمن التواصل المستمر مع قيادة المملكة العربية السعودية للوقوف على أحداث التمرد الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية والتي وصلت ذروتها بقصف الطيران الإماراتي لمواقع الجيش الوطني في عدن وابين “.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” عن “راجح بادي” قوله، إن الحكومة وهي تجدد موقفها المعلن منذ اليوم الأول بالترحيب بدعوة الحوار التي وجهتها وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، توضح عدم وجود أي شكل من أشكال الحوار حتى الآن مع ما يسمى المجلس الانتقالي”.

وجدد بادي تأكيد الحكومة اليمنية، ان الثوابت الوطنية وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية ليست محل مساومات أو نقاش.

وأعرب عن تقدير الحكومة للجيش الوطني وصمودهم العظيم ولكافة أبناء الشعب العظيم في احتشادهم الكبير دفاعا عن سلامة البلاد وتشيد بالتفافهم حول القيادة السياسية.