شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشرعية تحشد قوات عسكرية واسلحة ودبابات بصورة مفاجئة ...هل اقتربت ساعة الحسم في ابين وعدن ؟ شاهد صور لضخم الاسلحة التي وصلت قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5145673وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة الى مدينة عتق قبل قليل. ونقل صحيفة عدن الغد عن سكان محليون ان قوات عسكرية وصلت الى عتق على ظهر قاطرات. وبين التعزيزات دبابات وناقلات جند وسلاح كاتيوشا. Advertisements وتمركزت القوات في محور عتق. وقال مصدر عسكري ان هذه القوات ستواصل طريقها صوب ابين. 5145673

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