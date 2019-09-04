شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: قناة ‘‘ المسيرة ‘‘ الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن متحدث باسم مليشيات الحوثي، أن القوة الصاروخية أطلقت يوم الثلاثاء دفعة صواريخ باليستية من نوع “بدر1″على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى. ووفقا لقناة المسيرة، قال الناطق باسم القوات التابعة للحوثيين يحيى سريع، إن عملية استهداف مطار نجران الإقليمي بدفعة من صواريخ “بدر1” تسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي “ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته التي بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية”، مشيرا إلى أن هذه العملية “تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”، ومؤكدا أنه “تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين”.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: قناة ‘‘ المسيرة ‘‘ الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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