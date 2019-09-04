شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : النيران تلتهم موانئ الامارات بصورة مفاجئة التفاصيل الاوليةو الصور... ماذا يحدث ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 6440368أظهر مقطع فيديو متداول، احتراق سفينة خشبية مخصصة للنقل البحري في إمارة الشارقة في دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى إتلاف أكثر من 100 مركبة متنوعة.
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ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن ”الدفاع المدني“ بالشارقة تلقى بلاغًا بالواقعة، حيث توجهت فرق الدفاع إلى ميناء الشارقة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.
من جانبها فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الواقعة لمعرفة أسباب الحريق، حيث كانت السفينة لحظة وقوع الحريق متوقفة في ميناء الشارقة، وعلى متنها أكثر من 100 مركبة.
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