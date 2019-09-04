عاجل : الرئيس هادي يطيح برئيس مجلس النوب الشيخ سلطان البركاني وعلي محسن والعليمي يصلان جده قبل قليل ...آخر مستجدات صفقة هادي مع الامارات

علم " اليمن السعيد" من مصادر خاصة ان الرئيس عبد ربه منصور هادي استبعد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركان من لجنة ادارة الازمة التي شكلها على اثر سيطرت المجلس الانتقالي على عدن

وأشار المصدر الى ان صاحب القرار في الرئاسة اليمنية اعتبر البركاني متعاطف مع الامارات لانه لم يطالب باخراج الامارات من اليمن متناسيا ان صاحب القرار هو مجلس النواب وهو من يحق له اتخاذ القرار

وقال المصدر ان اللجنة برئاسة علي محسن الاحمر توجهت قبل قليل الى جدة للالتقاء بالجانب السعودي في مشاورات لبلورة الاتفاق مع المجلس الانتقالي بصفقة جديدة.