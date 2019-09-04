حقيقة قرار الرئيس الاثيوبي بإعفاء اليمنيين من غرامة الإقامة ومنح راتب شهري لكل فرد

ؤتداول بشكل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قراراً من الرئيس الأثيوبي آبي أحمد بإعفاء الوافدين اليمنيين في أثيوبيا من غرامة الاقامة ومنحهم راتب شهري 100 دولار لكل فرد بالاضافة إلى منحهم ثلاث سنوات اقامة قابلة للتجديد. وكشفت وسائل اعلام حقيقة ما تم تداوله مؤكدة أنه وبالعودة إلى نشاطات وتوجيهات رئيس الوزراء الأثيوبي المنشورة على وكالة الأنباء الاثيوبية الرسمية “إينا” لا يوجد أي أصل لهذا الخبر، مع أن أمرا كهذا ليس من الأمور التي تبقى بعيدا عن الإعلام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.