العولقي : شعب الجنوب سيدافع عن بلاده ولن يسلمها لشرعية الإخوان

الاستاذ سالم ثابت العولقي

كتب الخليج 365

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي الاستاذ سالم ثابت العولقي أن ‏شعب الجنوب سيدافع عن بلاده ولن يسلمها لشرعية الإخوان وأجندة قطر أو حوثة إيران أو للإرهاب العابر للحدود.



وقال العولقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر : نحن ندرك الخطر المحدق اليوم ببلادنا الجنوب ونتمنى من إخوتنا في التحالف العربي إدراك ذلك.

مضيفا بأنه لاحقا لن يجدي البكاء على اللبن المسكوب شيئا وسيناريو العراق ليس ببعيد.

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