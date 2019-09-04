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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم

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اليمن العربي-خاص 0 تبليغ

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أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

أبرز عناوين

كتب

الخليج 365-خاص

ينشر "الخليج 365" أهم أخبار متعلق بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء وهي كالتالي:

 

  الأمم المتحدة تُحمل الشرعية والحوثي عرقلة جهود مكافحة الجراد 

https://www.elyamnelaraby.com/Show/416829

 

بن عطاف: تورط القوات في أبين بتواصلها مع الدوحة 

https://www.elyamnelaraby.com/Show/416825

 

 

دفاعات التحالف تدمر طائرة مسيرة اطلقتها المليشيا من عمران باتجاه خميس مشيط

https://www.elyamnelaraby.com/Show/416820

 

تعرض الصحفي عدنان الجعفري لحادث مروري مروع في المخا

https://www.elyamnelaraby.com/Show/416812

 

استشهاد واصابة 120 مدني بقذائف مليشيا الحوثي بالحديدة منذ اتفاق السويد

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https://www.elyamnelaraby.com/Show/416801

عاجل: إعادة تشغيل لمطار الريان الدولي في المكلا 

https://www.elyamnelaraby.com/Show/416792

 

قيادات جنوبية تشيد بدور الإمارات في محاربة التنظيمات الإرهابية وتكشف حملة الإخوان 

https://www.elyamnelaraby.com/Show/416783

 

الحوثيون يشترطون سداد فاتورة الكهرباء لتسجيل الأطفال في المدارس "وثيقة حصرية"

https://www.elyamnelaraby.com/Show/416780

 

صيدليون: الحوثيون صادروا كل العقاقير الخاصة بمنع الحمل في صنعاء

https://www.elyamnelaraby.com/Show/416771

 

قيادي جنوبي لــ "الخليج 365":  التحالف أثبت قوته وكشف خيانة حزب الإصلاح ودعمه للإرهاب

https://www.elyamnelaraby.com/Show/416770/

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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