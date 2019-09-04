عـــــــاجل .. انفجار عنيف يهز العاصمة المؤقتة عدن .."تفاصيل طارئة"

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عدن - ياسمين التهامي - 5297819هز انفجار عنيف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مدينة الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد). Advertisements وقال سكان محليون لـ"يمن برس" أن الانفجار ناتج عن هجوم بقنبلة يدوية استهدف منزل هاني الحيدري في حي عبدالعزيز عبدالولي في الشيخ عثمان. وأوضحوا أن الهجوم المسلح لم يسفر عن سقوط ضحايا في حين ألحق أضراراً بمنزل الحيدري. وتزايدت ظاهرة الانفلات الأمني والاغتيالات في مدينة عدن عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي على المدينة في العاشر من أغسطس الماضي.5297819

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